القوات الإسرائيلية تعلن العثور على نفق يؤدي الى أراضيها انطلاقا من غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء العثور على نفق محفور من قطاع غزة يؤدي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر عبر الهاتف إن “النفق الذي يمتدّ عشرات الأمتار حُفر من خان يونس في جنوب قطاع غزة ويؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية”.

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وتم رصده في منطقة ضمن الأراضي الإسرائيلية عبر نظام استشعار تحت الأرض مثبت قرب السياج الأمني الذي أقامته الدولة العبرية ويفصلها عن غزة. وأكد المتحدث أن النفق لم يتجاوز السياج مشيراً إلى أنه لا يمثل مخاطر على المناطق الإسرائيلية وسيتمّ تدميره قريباً.

لكنه اعتبر أنه يشكل “انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية” مضيفاً أنه تم العثور على نحو عشرين نفقاً من غزة منذ صيف العام 2014.

وقال كونريكوس “لا نعرف في هذه المرحلة أي تنظيم إرهابي حفر النفق” مضيفاً “لكننا نحمّل حركة حماس مسؤولية كل نشاط يصدر من قطاع غزة”.