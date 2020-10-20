الأردن يفرض حظر شامل يوم الجمعة من كل أسبوع لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 9:26 مساءً

أعلنت الحكومة الأردنية ، الثلاثاء، عن تعديل أيام الحظر الشامل وساعات الحظر الجزئي،التي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا .

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فرض حظر شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى تعديل ساعات الحظر الجزئي، اعتبارا من يوم السبت المقبل، ليكون من الساعة 10 ليلا للمؤسسات و11 للأفراد وحتى الساعة الـ6 صباحا.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الإعلام علي العايد والصحة الدكتور نذير عبيدات، نقلته وسائل إعلام محلية، إلى أنه سيتم اصدار أوامر دفاع تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

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وأكد الخصاونة أنه تم التوافق مع المدارس الخاصة بخصم 15% من الرسوم الدراسية خلال التعليم عن بعد، وأنه سيتم استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

من ناحيته، أشار وزير الصحة إلى أن الأردن دخل مرحلة الانتشار العشوائي لفيروس كورونا المستجد منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي.

بدوره، كشف وزير الإعلام عن عدم وجود نية لفرض حظر شامل لمدد طويلة خلال المرحلة الحالية.

وسجلت المملكة اليوم الثلاثاء، 34 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، و2035 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها حالات 4 خارجية.