تامر حسني يرتدي ساعة يدوية يبلغ سعرها ما يفوق مليار و800 مليون سنتيم – صور

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طبيعي أن يرتدي النجوم أزياء، وأكسسورات فاخرة، لكن العرب منهم نادرا ما يقدمون على اقتنائها، إلا أن فنانا عربيا ظهر، أخيرا، يحمل ساعة يدوية، فاق سعرها المليوني دولار أمريكي، أي ملياري سنتيم مغربي.
الفنان تامر حسني ظهر في الملصق الترويجي لعمل جديد، بساعة يد فاخرة، توجد منها في العالم 5 قطع فقط، وبلغ سعرها ما يفوق 1.88 مليون دولار، أي مليار و880 مليون سنتيم.
وظهر الفنان المصري، تامر حسني، قبل أيام قليلة، في الملصق الترويجي لألبومه المقبل، وهو يرتدي ساعة يد من نوع “ريتشارد ميل”، طراز “ار إم 56-01”.
وعند البحث عن الساعة اليديوية لتامر في مواقع مختصة، اتضح أنها صدرت عام 2011، بعدد محدود جدا، ولم يتجاوز 5 قطع فقط حول العالم.
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