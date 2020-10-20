الدار البيضاء.. الرياح القوية تتسبب في انهيار منزلين آيلين للسقوط والسلطات تخلي المنطقة

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا أن منزلين مصنفين ضمن تعداد البنايات الآيلة للسقوط وموضوعا قرار للهدم قد عرفا انهيارا جزئيا إثر الرياح القوية التي هبت عشية اليوم الثلاثاء، دون أن يخلف ذلك أية إصابات بشرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان قصد اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم في هذا الصدد إخلاء خمسة من بين الأسر القاطنة بهذين المبنيين بصفة نهائية، وثلاثة أسر بصفة مؤقتة، مضيفة أنه تم أيضا إخلاء عدد من المنازل المجاورة.