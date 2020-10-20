تجمع إعدادي للمنتخب النسوي بمركز محمد السادس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إلى غاية 30 أكتوبر الجاري. وستخضع لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وفق بلاغ لجامعة الكرة، للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة.

وفيما يلي لائحة اللاعبات المشاركات في التجمع الإعدادي:

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