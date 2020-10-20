شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية : الحوار الاستراتيجي مع الإمارات بالغ الأهمية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، على أن الحوار الاستراتيجي مع الإمارات أمر بالغ الأهمية.

Advertisements وقالت أورتاغوس في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الإمارات رائدة في صنع السلام بمنطقة الشرق الأوسط. وأضافت قائلة: "لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية مكافحة الإرهاب بدون التعاون مع الإمارات"

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