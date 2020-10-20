شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم 50 جثة في كركوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية بالعراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن عثورها على مقبرة جماعية تضم 50 جثة لضحايا داعش في كركوك.
وأوضحت الشرطة الاتحادية في بيان لها، أن قطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية تمكنت خلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة من العثور على مقبرة جماعية في إحدى قرى كركوك تحتوي على أكثر من 50 رفاة تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات داعش أثناء فترة سيطرتهم على القرية.
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