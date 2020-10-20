شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1392 إصابة بكورونا والمغرب 3254 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 64336 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 29625، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 531 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.

وسجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3254 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 179 ألفاً.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 51 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 3027، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 148 ألفاً و838، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 27 ألفاً و138.