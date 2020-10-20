ميركل تؤكد أن بلادها ستقدم الدعم لخطط العراق الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، أن بلادها ستقدم الدعم لخطط العراق الاقتصادية الطموحة وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رغبة بلاده بشراكة قوية ومستدامة مع ألمانيا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في برلين في اليوم الثاني من جولته الأوروبية، فقد أشار الكاظمي إلى أنه يزور ألمانيا على الرغم من التحديات التي سببها وباء «كورونا» ليؤكد التزام بلاده بشراكة قوية ومستدامة مع ألمانيا، ونقل امتنان العراق للمساعدات الألمانية له في مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وشدد على تطلع العراق لتعاون مع ألمانيا في المجالات الأمنية والعسكرية وتدريب القوات العراقية وتطوير قدراتها على مواجهة الإرهاب ضمن حلف الناتو. وأشار إلى أن العالم يمر بأوقات عصيبة بسبب جائحة «كورونا» وما أفرزتها من صعوبات صحية واقتصادية.

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وقال إن بلاده تتطلع للاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال، ومساهمة أكبر في إعادة الإعمار وقضايا النازحين والمسلحين الأجانب.

من جهتها أكدت ميركل أن بلادها عازمة على تقديم دعمها للعراق لتحقيق خططه الاقتصادية الطموحة، منوهةً بأن الحرب على تنظيم داعش لم تنتهِ بعد، ولذلك فإن ألمانيا عازمة على الاستمرار في دعمها الأمني للعراق في هذا المجال.

وشددت ميركل على وقوف بلادها بشكل ثابت إلى جانب العراق ودعمه في مجالات الأمن والنمو وتطوير الاقتصاد، لاسيما في ظروف جائحة «كورونا» الصعبة، حيث تقدم ألمانيا معدات الحماية ومستشفيات ميدانية وتدريب الملاكات العراقية على احتواء الوباء ومواجهته.

وأشارت إلى أن المنطقة التي يوجد فيها العراق تشهد توترات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، لكن الحكومة العراقية نجحت في تحقيق توازن في علاقاتها مع الدول المجاورة للبلاد.

وقالت إن ألمانيا ستواصل دعمها للعراق في مواجهة داعش، موضحةً أن البرلمان الألماني سيناقش أواخر الشهر الحالي التمديد للقوات الألمانية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي.

وكان الكاظمي قد بدأ الأحد جولة أوروبية بدأها بباريس أمس، فيما سيبحث خلال زيارته إلى لندن اليوم الأربعاء مع نظيره البريطاني بوريس جونسون تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية وتدريب الجيش البريطاني للقوات العراقية ودعمها في الحرب ضد تنظيم داعش