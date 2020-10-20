شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. عبدالله بن زايد : التطرف والإرهاب ما يزال تهديداً ماثلاً امامنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التطرف والإرهاب ما يزال تهديداً ماثلاً أمامنا، مستدلاً في حديثه بما حدث في العاصمة الفرنسية باريس .



وأشار إلى أن الإمارات قررت الإنضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب .. مشدداً أن على الجميع مضاعفة الجهود للتغلب على هذه الأصوات المتطرفة الإرهابية"

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