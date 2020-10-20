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نجم “الأسود”ضمن قاٸمة أفضل 15 نجما شابا في “التشامبيونزليغ”

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محمد الشرع 0 تبليغ

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وضعت صحيفة “اس” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، الدولي المغربي أشرف حكيمي ضمن قاٸمة أفضل 15 نجما شابا متألقا في مسابقة .
واعتمدت الصحيفة في لاٸحتها علی اللاعبين المتألقين البالغين أقل من 23 سنة والمشاركين في النسخة الحالية لأمجد الكٶوس بالقارة العجوز.
وضمت القاٸمة:
الفونسو داهيس-البايرن، جواو فيليكس- الاتليتيكو، فينيسيوس -الريال، حكيمي-الانتر، الكسندر- ، توريس- السيتي، هافرتز-، كوندي- اشبيلية، ادوارد- رين، هالاند وسانسو -دورتموند، فاتي-، كولو سيفسكي- اليوفي، دايوت- ليبزيغ، وماسون- اليونايتد.

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