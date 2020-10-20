وضعت صحيفة “اس” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، الدولي المغربي أشرف حكيمي ضمن قاٸمة أفضل 15 نجما شابا متألقا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واعتمدت الصحيفة في لاٸحتها علی اللاعبين المتألقين البالغين أقل من 23 سنة والمشاركين في النسخة الحالية لأمجد الكٶوس بالقارة العجوز.

وضمت القاٸمة:

الفونسو داهيس-البايرن، جواو فيليكس- الاتليتيكو، فينيسيوس -الريال، حكيمي-الانتر، الكسندر- ليفربول، توريس- السيتي، هافرتز-تشيلسي، كوندي- اشبيلية، ادوارد- رين، هالاند وسانسو -دورتموند، فاتي-برشلونة، كولو سيفسكي- اليوفي، دايوت- ليبزيغ، وماسون- اليونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم “الأسود”ضمن قاٸمة أفضل 15 نجما شابا في “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.