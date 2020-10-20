مدربو القاعات الرياضية يستغيثون في الدارالبيضاء: كورونا أضرتنا والجميع يتجاهلنا- فيديو

تصوير: يونس مردوخ

نظم عدد من مدربي القاعات الرياضية في العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رمزية، أمام مجلس المدينة، لتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية، والاقتصادية، جراء تضررهم، من إغلاق الصالات، والقاعات الرياضية من طرف السلطات، للحد من تفشي فيروس كورونا، مطالبين باستئناف نشاطهم كباقي القطاعات.

وقال أحد المشاركين في الوقفة، في حديثه مع “اليوم 24″، “إنه تضرر كثيرا جراء الإغلاق، الذي طال القاعات الرياضية، منذ شهر مارس الماضي”، مؤكدا “أن مسيري النوادي الرياضية، بالإضافة إلى العاملين فيها، يعانون تراكم الفواتير، وعاجزين عن تسديدها”.

كما شددت إحدى المشاركات في الوقفة المذكورة، على أن “الحكومة، والجهات المعنية تتجاهل مطالبهم”، مشيرة إلى أن، “لا أحد من المسؤولين يلتفت إلى معاناة مدربي القاعات الرياضية”.