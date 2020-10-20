شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بإجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
رحبت جمهورية مصر العربية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأعرب بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم عن خالص تهنئتها للشعب السوداني والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وتتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.
وأكد البيان ثقة مصر في أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.
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