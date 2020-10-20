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الإمارات ترحب باقتراب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

رحبت دولة الإمارات بالتفاهم بين جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

 

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وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

 

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تنهي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وترسخ السلام والأمن والاستقرار في ربوعه، بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.

 

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