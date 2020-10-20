شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أظهرت احصاءات حكومية يومية اليوم الثلاثاء تسجيل بريطانيا 21331 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 ارتفاعا من العدد الذي تم تسجيله اليوم السابق وبلغ 18804 حالات.

Advertisements كما سجلت 241 حالة وفاة خلال 28 يوما من إثبات الاختبارات إصابتها بالمرض مقابل 80 حالة سجلت يوم الاثنين.

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