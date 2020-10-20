شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الإرياني يطالب العالم بموقف حازم تجاه العدوان الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الاعلام معمر الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان الايراني على اليمن.

واوضح ان السياسات العدائية الايرانية تقوض جهود احلال السلام، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحدي سافر للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأكد الارياني ان تصعيد طهران المتمثل باعلانها حاكما عسكريا بصنعاء ونيتها تصدير الاسلحة للحوثي، يعيد تعريف الأزمة باعتبارها عدوانا ايرانيا سافرا على الشعب اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن، وتحويله منطلق لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد الجوار ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية‏.

واشار الى ان هذه التحركات الايرانية أكدت أن مليشيا الحوثي تقبع تحت الوصاية الايرانية ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، وانها مجرد أداة رخيصة تدار بالريموت كنترول من غرف عمليات الحرس الثوري الايراني لتكريس مخططها التوسعي، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية المتردية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏.