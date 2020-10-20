شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في انفجار بكراتشي الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من محطة للحافلات في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضح نائب قائد شرطة كراتشي شيراز نذير أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون أمام محل تجاري بالقرب من محطة للحافلات في منطقة جناح بكراتشي، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من المارة، بينهم واحد على الأقل في حالة حرجة.

وأضاف أن قوات الشرطة تواصل التحقيق لمعرفة هدف وسبب تنفيذه هذا التفجير في كراتشي.

من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي عمر خطاب أن العبوة الناسفة التي تم استخدامها في الانفجار تزن حوالي كيلوجرام واحد، وكانت مزروعة في دراجة هوائية، تركها شخص مجهول أمام محل تجاري بالقرب من محطة للحافلات.