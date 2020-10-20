شكرا لقرائتكم خبر عن "محادثات بريكست" تفشل في تحقيق تقدم مهم والان نبدء بالتفاصيل

فشل اتصال هاتفي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه ونظيره البريطاني ديفيد فروست ، في تحقيق تقدم مهم في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بعدما اقتربت المحادثات من نقطة التوقف الأسبوع الماضي.

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