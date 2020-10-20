ترامب: أمريكا سترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته الجديدة ملايين الدولارات للأمريكيين من ضحايا الإرهاب.

وكتب ترامب على تويتر "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار للأمريكيين من ضحايا الإرهاب وعائلاتهم. بمجرد إيداع المبلغ سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة

للسودان!".

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