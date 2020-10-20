اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا



طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي في خطاب بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، على ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة إن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

في آب/أغسطس، أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

أمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل أيلول/سبتمبر.

في ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في كانون الأول/ديسمبر إذا لم تغير تركيا سياستها.

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