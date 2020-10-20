وفد إماراتي يزور إسرائيل لأول مرة لتوقيع اتفاقات تجارية





يوقّع وفد إماراتي في إسرائيل الثلاثاء مجموعة من الاتفاقات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من الإمارات منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

ويتطلع اقتصاداً الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع الذي كسر سنوات من الإجماع العربي على قدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية حتى تتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

وبحسب بيان إسرائيلي حكومي، فإنه سيتم خلال زيارة الوفد الإماراتي "توقيع اتفاقات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا".

كما أنّه من المفترض أن توقّع الحكومتان اتفاق يسمح بـ28 رحلة تجارية أسبوعياً بين الدولتين.

ويرافق الوفد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الإثنين.

وغادر الوفد من مطار أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الامارات.

وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر قبيل انطلاق الرحلة "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل".

وأوضحت أنّ الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.





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