ميسي وفاتي يقودان هجوم برشلونة امام فيرينكفاروس

رياضة 2020-10-20 | 20:01 612 مشاهدة أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة فيرينكفاروس المجري، بدوري أبطال أوروبا. ويلاقي البارسا نظيره فيرينكفاروس، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة ضد فيرينكفاروس: حراسة المرمى: نيتو.



خط الدفاع: ديست، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو.



خط الوسط: دي يونج، كوتينيو، بيانيتش.



خط الهجوم: أنسو فاتي،

خط الهجوم: أنسو فاتي، ميسي ، ترينكاو. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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