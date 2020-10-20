العثور على مقبرة تضم 50 رفات أشخاص اعدمهم 'داعش' في كركوك

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، العثور على مقبرة تضم 50 رفات تعود لأشخاص اعدمهم "داعش" في كركوك.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وخلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات في قرى محافظة كركوك، عثرت على مقبرة جماعية في إحدى القرى".
وأشار رسول إلى أن المقبرة "تحتوي على أكثر من 50 رفات تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابي أثناء فترة سيطرتهم على القرية".
وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية في محافظة كركوك.
وأشار رسول إلى أن المقبرة "تحتوي على أكثر من 50 رفات تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابي أثناء فترة سيطرتهم على القرية".
وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية في محافظة كركوك.
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