الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل منزلين بسبب نزاع عشائري شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باخماد حريق اندلع داخل منزلين نتيجة نزاع عشائري شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزلين نتيجة نزاع عشائري ضمن مدينة الصدر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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