طهران تعلن موعد دخول لقاح كورونا الإيراني مرحلة الاختبار البشري

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الثلاثاء، أن لقاح كورونا الإيراني اجتاز مراحل الاختبار على الحيوانات وسيدخل مرحلة الاختبار البشري في منتصف الشهر المقبل. وأضاف نمكي، أنه تجري متابعة مراحل اختبار اللقاح من قبل 5 فرق حكومية، وتحرز مجموعتان أو 3 منها تقدما جيدا، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير الدولية، منوها بأنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك.



ومضى نمكي إلى القول: "كورونا من أعقد الكائنات التي درستها على الإطلاق، وأخشى أن يوقع البلد في مستنقع أسود يصعب علينا الخروج منه".

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