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كورونا يقتحم السفارة الفرنسية في بيروت

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أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، الثلاثاء، إصابة عدد من موظفيها بفايروس المستجد.
وذكرت السفارة في بيان، وفقا لـ"روسيا اليوم"، أنه في إطار حملة فحوصات، تم اكتشاف عدة إصابات بكورونا بين الموظفين، وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة سريعا تحت إشراف الأطباء الأخصائيين حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت أن السفيرة آن غريو، بصحة جيدة حيث يعتبر الأطباء أنها قد تعافت، على أن تخضع لفحص جديد في الأيام المقبلة، مبينةً أن السفيرة الفرنسية تتابع عملها في قصر الصنوبر "مع احترام كامل لإرشادات الأطباء".
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