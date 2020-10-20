إسبانيا تسجل نحو 152 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوعين

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 988322 حالة مقابل 974449 في إحصائية أمس الاثنين، موضحة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5.3 ألف مصاب بينما تم رصد الحالات الجديدة الأخرى في وقت سابق من الأسبوع لكنه تم إدراجها في البيانات الرسمية اليوم فقط.وأضافت الوزارة إلى أنها رصدت نحو 152 ألف إصابة خلال الأسبوعين الماضيين منها حوالي 80 في الأسبوع الأخير.

كما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة في إسبانيا 34210، بينها 553 حالة تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.