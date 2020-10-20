الأعرجي يؤكد ضرورة تكثيف العمل لإعادة ترتيب أوضاع السجناء

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، ضرورة تكثيف العمل لإعادة ترتيب أوضاع السجناء.



وقالت المستشارية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، وجرى خلال اللقاء بحث واقع السجون العراقية وأوضاع السجناء، وخطط وزارة العدل بهذا الصدد، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق بين مستشارية الأمن القومي والعدل".

وأشار الأعرجي وفقاً للبيان الى "ضرورة تكثيف العمل لإعادة ترتيب أوضاع السجون والسجناء وفقاً للمتطلبات الدولية وأن تشرف على ذلك كوادر مهنية متخصصة ومدربة على مبادئ حقوق الإنسان الى جانب تحقيق العدالة".