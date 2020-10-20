صافرات إنذار إسرائيلية بغلاف غزة.. اعتراض قذيفة

الخليج 365 - داوود عودةالثلاثاء 2020/10/20 10:27 م بتوقيت أبوظبي
دوت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع .
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صافرات الإنذار دوت في عدة تجمعات بغلاف قطاع غزة.
وأضاف :"متابعة التقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية إطلاق قذائف صاروخية.
والجمعة الماضي، دوت صافرات الإنذار، في بلدات إسرائيلية بغلاف غزة، قبل سقوط قذيفة أطلقت من القطاع في منطقة مفتوحة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير نفق وصفه بـ" الهجومي" أسفل الحدود في جنوب قطاع غزة.
وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق القذائف بقصف مواقع في قطاع غزة.
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