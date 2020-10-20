إسرائيل تعلن تدمير نفق جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تدمير نفق وصفه بـ" الهجومي" أسفل الحدود في جنوب قطاع غزة.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن النفق "اجتاز الأراضي الإسرائيلية انطلاقًا من جنوب قطاع غزة في منطقة خانيونس".

وأضاف:"تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق وإحباطها، ونظرًا للقدرات التكنولوجية التي توفرها أجهزة الاستشعار على حدود قطاع غزة".

وقال أدرعي إن "النفق لم يجتز العائق تحت أرضي ولم يشكل تهديدًا للبلدات في المحيط".

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ولفت إلى أنه تم الكشف عن النفق بعد أن قامت قوات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي بأعمال في منطقة السياج الأمني في الأيام الأخيرة.

وحمل حركة حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه ضد الإسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي فرض أمس الإثنين، قيودا على تحركات المواطنين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة، دون أن يكشف أن الحديث يجري عن اكتشاف نفق.



وقالت إسرائيل إنها دمرت خلال حرب 2014 الغالبية العظمى من الأنفاق بأسفل حدود قطاع غزة.

وأشارت مرارا إلى أن الهدف من الأنفاق هو تنفيذ عمليات هجومية أو عمليات خطف.