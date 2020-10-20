شكرا لقرائتكم العراق.. مقبرة جماعية في كركوك شاهدة على وحشية داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم 50 جثة في كركوك. وأوضح الجيش العراقي أن الجثث في كركوك تعود لضحايا أعدمهم تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني، إن قوة أمنية عثرت، خلال حملة تمشيط روتينية، على مقبرة جماعية في أطراف قرية داود العلوكة بمحافظة كركوك.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المقبرة تضم رفات نحو 45 شخصا من ضحايا "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن السلطات المختصة ستقوم لاحقا بنبش المقبرة واستخراج الرفات، تمهيدا لإجراء فحوصات الحمض النووي للتعرف على هوياتهم.

واجتاح داعش صيف عام 2014 ثلث مساحة العراق، قبل أن تشن بغداد حملة مضادة بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، استعادت خلالها أراضيها تدريجياً لغاية عام 2017.

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وخلف التنظيم عشرات المقابر الجماعية في المناطق التي وقعت تحت سيطرته، حيث قام بتصفية الآلاف من خصومه ميدانيا ودفنهم في مقابر جماعية.

ووفق تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عام 2018، فإنها وثقت وجود 202 موقع للمقابر الجماعية لضحايا "داعش" في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمالا) والأنبار (غربا).

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا في المقابر الجماعية يتراوح بين 6 و12 ألفا، إذ لا تزال السلطات المحلية العراقية تستخرج رفات الضحايا تدريجياً.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.