شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: الجماعة الإرهابية تحاول نشر الإحباط بين المواطنين بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى يوجد جزء من شعبها يحاول هدم بلده.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها مشاكل اقتصادية مثل أى بلد، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول نشر الإحباط بشكل يومى ومستمر، قائلا:"جماعات الشر حكمونا وحينها كان المصريون يقفون بالطوابير أمام محطات الوقود".

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أدوار مجلس الشيوخ نشر الوعى والتصدى للزيادة السكانية غير العادية.