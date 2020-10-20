شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الوعى أهم عناصر بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد على أهمية الوعى لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكل يعى ماهية صناعة دولة فاشلة، وتحويلها لدولة غير قادرة، عن طريق استهداف الشباب وبث أخبار كاذبة سلبية.

Advertisements

وأضاف محمد عزمى أن مصر بها 100 مليون مواطن، وهناك عدد كبير يمتلك المناعة ضد الشائعات، مؤكدا أن الوعى هو أهم عنصر فى بناء الوطن.