شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: "الوطنية للانتخابات" هي المنوطة بإعلان النتائج بالخارج وليس السفارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتعاون لإخراج عمل جيد فيما يخص انتخابات مجلس النواب، موضحة أن هذا التعاون يعكس المجهود الكبير المنوط به تشجيع المصريين بالخارج للمشاركة بمجلس النواب.

وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " مع الإعلامية سارة حازم "، أن عملية الفرز تخص السفارات المصرية بالخارج، مؤكدة أن أي مظروف ستسلمه السفارات بعد يوم 23 والأخير لن يتم قبوله، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوطة بإعلان نتيجة الانتخابات بالخارج وليست السفارات.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للدولة المصرية على مجهوداتها في تدشين البريد المصري، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع النواب بالخارج ولجان حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الكبرى.

من جانب اخر، قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه نظرا لظروف جائحة كورونا لن نشاهد الصورة الإيجابية الوطنية لحضور المصريين فى الخارج بالإعلام أمام أبواب السفارات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

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وأضافت نبيلة مكرم فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج " كلمة اخيرة"، المذاع على قناة "أون اى":، "حفاظا على سلامة المواطنين واحتراما لسيادة كل دولة تمنع التجمعات بسبب كورونا، رأت الدولة المصرية أن يتم التصويت عن طريق البريد الحكومى السريع".

واكملت نبيلة مكرم:" المواطن المصرى فى الخارج قادر التصويت عن طريق البريد السريع"، مضيفا:" خرجت فى فيديو لشرح كيفية طباعة ورق الانتخابات وكيفية التصويت عن طريق البريد السريع".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تابعت عمليات طباعة المصريين بالخارج لاستمارات التصويت بانتخابات مج النواب ٢٠٢٠ منتخب غرفة عمليات الوزارة، وعقدت الوزيرة مؤتمر صحفيا حول متابعة مشاركات المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب التى تنطلق يومى ٢٠ و٢١ شهر الحالى للمصريين بالخارج وردت على استفسارات المصريين حول مشاركتهم بالانتخابات.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.