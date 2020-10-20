الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتخطى الـ8 ملايين و228 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 8 ملايين و228 ألف و870 حالة على الأقل.

وأوضحت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 220 ألف و417 شخص.

وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم حتى الآن ظهور 15 ألف و889 حالة جديدة و298 وفاة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية.