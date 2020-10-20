محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة المطرية، إحالة صاحب مكتبة بتهمة تزوير وتزييف المحررات الرسمية المنصوب صدورها لجهات حكومية مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة إلى محكمة الجنح.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الاستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية جميعهم مزورين).
كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالي - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم في عمليات التزوير).
وبمواجهة المتهم اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته؛ لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة صاحب مكتبة متهم بتزوير محررات رسمية في المطرية إلى محكمة الجنح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.