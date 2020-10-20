إحالة صاحب مكتبة متهم بتزوير محررات رسمية في المطرية إلى محكمة الجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة المطرية، إحالة صاحب مكتبة بتهمة تزوير وتزييف المحررات الرسمية المنصوب صدورها لجهات حكومية مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة إلى محكمة الجنح.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الاستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية جميعهم مزورين).

كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالي - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم في عمليات التزوير).

وبمواجهة المتهم اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته؛ لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.