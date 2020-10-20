الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتسلم أرض جامعة الفيوم الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الأرض الخاصة بإنشاء الجامعة الأهلية في الفيوم, وفق ما صرح به الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

أوضح رئيس الجامعة أنه جرى توقيع محضر استلام ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض جامعة الفيوم الأهلية، في حضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وكمال غلاب القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور إيهاب عقبة مدير المنطقة الاستثمارية للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إنه جرت مراجعة أعمال البنية التحتية بأرض الجامعة في مدينة الفيوم الجديدة، وذلك لبدء أعمال التشييد بمقر الجامعة الأهلية, فضلاً عن مراجعة الرسوم الهندسية للمشروع، والتي ستتم وفقًا لمنظومة واحدة تشمل بتصميمها ١٤ جامعة أهلية على مستوى الجمهورية.