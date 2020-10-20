محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
حذرت شركة المقاولون العرب، من بعض الصفحات على منصات سوشيال ميديا والتي تنتحل إسم الشركة للإعلان عن وظائف بها، مشيرة إلى أن هذه الصفحات مزورة ووهمية ولا أساس لها من الصحة.
وأهابت الشركة بمتابعة الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، وتوخي الحذر حتى لا يكون المواطنين عرضة للنصب والاحتيال عليهم.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن جميع طلبات التوظيف تتم من خلال الموقع الرسمي للشركة، داعية الجميع بعدم الاستجابة لأي إعلان يصدر من غير القنوات الرسمية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحات وهمية.. المقاولون العرب تحذر المواطنين من إعلانات الوظائف بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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