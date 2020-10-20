صاروخ حوثي يدمر خمسة منازل سكنية في الحديدة غربي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):
قالت قوات تابعة للجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إن صاروخا أطلقه الحوثيون، دمر خمسة منازل سكنية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وأوضح بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني "أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران، ارتكبت جريمة شنعاء بقصف صاروخي مباشر على حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير خمسة منازل سكنية للمواطنين بشكل كلي".
وأضاف البيان أن"القصف الصاروخي تسبب أيضا بدمار جزئي لعدد من المنازل المجاورة".
ولم يتحدث البيان عن وقوع خسائر بشرية، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الحادثة.
وتدور مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهات عدة في محافظة الحديدة، وسط دعوات أممية بضرورة وقف التصعيد العسكري.
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