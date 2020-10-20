الإسكندرية تستعد لأمطار غزيرة غدًا.. والمحافظ: نوات هذا العام أشد من السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بالأحياء والصرف الصحي، وذلك للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة، المتوقع غدًا.

كان معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية حذر من هطول أمطار على المدينة الساحلية، بدءًا من الساعات الأولى لصباح غدٍ الأربعاء، تصل إلى 30 ملليمتر/ اليوم.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، إنه جرى أخذ كافة الاحتياطات حتى لا تتكرر واقعة غرق الإسكندرية، التي حدثت قبل ٥ أعوام، مضيفًا: "سننجح هذا العام كما نجحنا العام الماضي".

وأوضح المحافظ أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أن نوات شتاء هذا العام ستكون أشد من العام الماضي، منوهًا بأن السعة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي تقدر بمليون و٨٠٠ ألف متر مكعب فقط.