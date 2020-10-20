ثلاجة تنقذ طفلين من حريق بوحدة سكنية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
اختبئ طفلان داخل ثلاجة منزلية ما حال دون إصابتهما، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بمسكنهما في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.
وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في منطقة القنال الداخلي نطاق حي العرب، ووجود طفلين يبلغان (3 و4 سنوات) داخل المسكن.
انتقلت سيارتا إطفاء إلى موقع الحريق، وجرت السيطرة على النيران، وبالبحث عن الطفلين عُثر عليهما يختبئان داخل الثلاجة، ما حال دون إصابتهما.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق.
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