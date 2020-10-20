إسرائيل و السودان.. توقعات لإعلان وشيك عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما

صرحت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، بتوقعها الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت هذه المصادر أن إعلانا كهذا على وشك أن يصدر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لروسيا

اليوم.

من ناحيته كشف مصدر في وزارة الخارجية السودانية أثناء حديث مع الإذاعة الإسرائيلية عن مؤشرات تدل على تفاهمات تمهيدية للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومنها الإعلان

الأمريكي عن رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان هبة محمد علي، أن بلادها بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاِتهم، تطبيقا لمطالبة الرئيس ترامب أمس، مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب.