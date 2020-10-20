صرحت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، بتوقعها الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة.
وتوقعت هذه المصادر أن إعلانا كهذا على وشك أن يصدر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لروسيااليوم.
من ناحيته كشف مصدر في وزارة الخارجية السودانية أثناء حديث مع الإذاعة الإسرائيلية عن مؤشرات تدل على تفاهمات تمهيدية للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومنها الإعلانالأمريكي عن رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان هبة محمد علي، أن بلادها بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاِتهم، تطبيقا لمطالبة الرئيس ترامب أمس، مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل و السودان.. توقعات لإعلان وشيك عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.