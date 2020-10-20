أذربيجان تندد بزيارة نواب ألمان لمنطقة قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن أعضاء البرلمان الألماني، شتيفن كوتري، وستيفان كيوتر، وكذلك أعضاء برلمان ولاية براندنبورغ، أندرياس جالاو، وأندرياس كاليتز، زاروا بشكل غير قانوني منطقة الحرب "التي

تحتلها أرمينيا".

انتقدت أذربيجان، في مذكرة احتجاجية زيارة عدد من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ إلى منطقة النزاع في

قره باغ الواقعة تحت سيطرة ارمینیا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن مذكرة الاحتجاج تم إرسالها إلى البوندستاغ الألماني وبرلمان ولاية براندنبورغ.

وكان السياسيون الألمان الأربعة قد أبلغوا سابقا عن رحلتهم إلى منطقة الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي.