اخبار العالم

أذربيجان تندد بزيارة نواب ألمان لمنطقة قره باغ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن أعضاء البرلمان الألماني، شتيفن كوتري، وستيفان كيوتر، وكذلك أعضاء برلمان ولاية براندنبورغ، أندرياس جالاو، وأندرياس كاليتز، زاروا بشكل غير قانوني منطقة الحرب "التي

تحتلها أرمينيا".

انتقدت أذربيجان، في مذكرة احتجاجية زيارة عدد من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ إلى منطقة النزاع في

قره باغ الواقعة تحت سيطرة ارمینیا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن مذكرة الاحتجاج تم إرسالها إلى البوندستاغ الألماني وبرلمان ولاية براندنبورغ.

وكان السياسيون الألمان الأربعة قد أبلغوا سابقا عن رحلتهم إلى منطقة الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تندد بزيارة نواب ألمان لمنطقة قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا