الفاتيكان.. البابا فرانسيس يرتدى قناعًا لأول مرة في مناسبة عامة

حضر البابا فرانسيس، اليوم الثلاثاء، وزعماء دينيون آخرون صلاة من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، مرتديا قناعا لأول مرة في مناسبة عامة.
وارتدى البابا قناعًا أبيض خلال الخدمة في كنيسة سانتا ماريا في أراكويلى؛ إذ اعتاد الظهور في السابق بالأقنعة الطبية فحسب، عند الانتقال بالسيارة إلى لقاء الجمهور الأسبوعي في الفاتيكان، وفقا لوكالة سبوتنيك.
حضر البابا فرانسيس، الخدمة مع قادة مسيحيين آخرين في الكنيسة، بما في ذلك البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس.
تعرض البابا لبعض الانتقادات، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم ارتدائه قناعًا خلال لقاءات الجمهور العامة، وفي بعض الأحيان كان على اتصال وثيق نسبيا بالزوار.
في الوقت نفسه، في أماكن أخرى في روما، كاناليهود يصلون في كنيس المدينة، كما صلى القادة البوذيون والسيخ والهندوس والمسلمون من أجل السلام.
وجاءت صلاة السلام، تزامنا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل مطرد، في إيطاليا وأنحاء متفرقة من أوروبا والعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ارتفعت أيضًا الإصابات في الفاتيكان، بشكل طفيف،إذ ثبت إصابة أربعة أعضاء من الحرس السويسري، وهم النخبة ذات الملابس الملونة التي تحمي البابا، بمرض "كوفيد 19".
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