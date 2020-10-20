الولايات المتحدة تشيد بالعقوبات الأوروبية ضد سوريا

قالت السفارة الأمريكية في دمشق، في بيان على موقعها "فيسبوك" إن الولايات المتحدة تشيد بـ"إصدار سبع عقوبات جديدة ضد مسؤولي نظام الأسد، التي تستهدف وزراء العدل والتجارة والداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل".

وتوعدت الولايات المتحدة، بالعمل مع الأوروبيين على ممارسة مزيد من الضغط

على الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لروسيا اليوم.

وأكدت السفارة في بيانها أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغط الاقتصادي على الرئيس السوري وأنصاره حتى ينضموا للحل السياسي".

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و كان الأوروبيون، قد أضافوا إلى قائمتهم

السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول، وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.بذلك صارت القائمة تشمل 280 اسمًا و70 كيانًا.

و انتقدت دمشق، الاتحاد الأوروبي، بعد إضافة سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس الماضي، إلى قائمة عقوباته على خلفية مسؤوليتهم عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.