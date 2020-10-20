أثينا تطالب الاتحاد الأوروبى بتعليق الاتحاد الجمركي مع تركيا

تقدمت أثينا إلى مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بطلب تعليق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
و طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، كلا من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بتعليق صادراتها العسكرية إلىتركيا، وذلك بسبب انتهاك أنقرة المتكرر لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.
وتتهم اليونان تركيا بإجراء أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في منطقةالجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط بشكل غير مشروع، بينما تؤكد أنقرة أن المياه التي تجري فيها البحوث هي جزء من الجرف القاري التركي.
وهدد الاتحاد الأوروبي سابقا بفرض عقوبات على تركيا، لكنه لم يتحرك فعليًا، ولم تغير أنقرة مسارها بعد هذا التهديد.
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