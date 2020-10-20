العراق يتجه لشراكة مع ألمانيا في المجالات العسكرية

أظهرت نتائج المؤتمر الصحفي المعقود في برلين، بين رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن "العراق يؤكد رغبته في إقامة علاقات وثيقة مع ألمانيا، لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري، وللاستفادة من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة في العراق، وأنهم شرعوا ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي، واقتربوا من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية لخبرتها في هذا المجال". وأكدت ميركل "دعم بلادها للعراق بمواجهة كورونا". وأضافت: "نرحب بجهود العراق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وسنقدم دعمنا للعراق ".



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