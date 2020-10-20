قريباً… بدء التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 7 دقائق

قال الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، في تصريح صحفي، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لنشر ثقافة السلام في العالم، وتطلعات المملكة لمزيد من الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وأوضح الشيخ بدر بن خليفة أنه بعد توقيع مذكرات التفاهم المشتركة، سيبدأ التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل قريبا، وهو تعاون سيكون له مردود اقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وكانت كل من واشنطن والمنامة وتل أبيب، قد أكدت يوم الأحد، في بيان مشترك، أن إرساء علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بعدما وقع البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي، يساهم في تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.

وصدر البيان عن اجتماعات في المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفودا من الولايات المتحدة برئاسة وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

Advertisements

وأكد البيان المشترك أن “هذا الفصل يشكل استمرارا للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين”.

وأشار إلى اتفاق وجهات نظر الدول الثلاث بشأن التحديات والتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة، وإطلاق إمكانات المنطقة من خلال توثيق التعاون الأمني والدبلوماسية العامة والمشاركة في الاقتصاد والتكنولوجيا والمصالح المشتركة الأخرى.

وقدم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، يوم الأحد، طلبا رسميا إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي.