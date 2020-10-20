اليونان تدعو أوروبا إلى تعليق الاتفاقات التجارية مع تركيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

دعت اليونان، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بعض الاتفاقات التجارية مع تركيا ، ردا على أنشطتها الغير قانونية التي تقوم بها أنقرة في شرق البحر المتوسط .

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الاتحاد الأوروبي، بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يطلب منه النظر في الإجراء ردا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

ودخلت تركيا في نزاع مع اليونان وقبرص حول احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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وفي آب/ أغسطس الماضي، أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وأمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل أيلول/سبتمبر.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة ”الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب“ لتركيا في البحر المتوسط.

وحذر التكتل أنقرة من أنها ستدرس فرض عقوبات في قمتها المقبلة في كانون الأول/ديسمبر إذا لم تغير تركيا سياستها.