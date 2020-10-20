واشنطن مستعدة فورا لاجتماع مع موسكو حول اتفاق للحد من الأسلحة النووية

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 5:33 مساءً
وزارة الخارجية الأميركية
أعلنت الخارجية الاميركية اليوم الثلاثاء أن “واشنطن مستعدة للاجتماع فورا مع موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية يمكن التحقق منها للحد من الأسلحة النووية”
ورحّبت الولايات المتحدة الثلاثاء بالاقتراح الروسي الجديد بشأن تمديد العمل بمعاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي لمدة عام إضافي الذي يبدو أنه يتلاقى مع الموقف الأميركي، مبديةً استعدادها للقاء
“فوري لوضع اللمسات الأخيرة” على الاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “نقدّر إرادة الاتحاد الروسي تحقيق تقدم في مسألة الحدّ من التسلح”. وأضافت أن “الولايات المتحدة مستعدة للقاء فوري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قابل للتحقق.
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